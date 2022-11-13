Самолет Тель-Авив – Москва из-за непогоды приземлился в Махачкале

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Летевший из Тель-Авива в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале. Об этом со ссылкой на пресс-службу дагестанского аэропорта сообщает ТАСС.

Изначально борт авиакомпании Red Wings должен был совершить техническую посадку в Минеральных Водах. Однако из-за неблагоприятных метеоусловий на юге Ставропольского края лайнер сер на запасном аэродроме Махачкалы.

Отмечается, что после дозаправки борт вылетит в Москву.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Сочи. Причиной стало срабатывание датчика разгерметизации салона. Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета.

В авиакомпании Red Wings позднее уточнили, что рейс был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что наземные службы стамбульского аэропорта некорректно закрыли один из клапанов двери багажного отсека лайнера.

До этого самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Ташкен, перенаправили в город Навои из-за сильного ветра в аэропорту назначения. Посадка прошла в штатном режиме.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!