Названа возможная причина разгерметизации салона самолета Стамбул – Екатеринбург

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В пресс-службе авиакомпании Red Wings рассказали о вероятных причинах разгерметизации салона самолета, летевшего из Стамбула в Екатеринбург. Об этом сообщает газета "Известия".

По предварительным данным, рейс был вынужден совершить аварийную посадку в Сочи из-за того, что наземные службы стамбульского аэропорта некорректно закрыли один из клапанов двери багажного отсека лайнера.

"Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха: командир судна принял абсолютно верное решение о посадке в ближайшем аэропорту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После посадки в Сочи судно проверили специалисты местного аэродрома. В районе 01:00 по местному времени самолет вылетел в сторону Екатеринбурга.

Об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 в Сочи стало известно накануне вечером. Как сообщали в экстренных службах, на борту лайнера сработал датчик разгерметизации салона. Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета.



Новости часа: самолет рейса Стамбул – Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи

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