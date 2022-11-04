Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский лайнер Boeing 737 подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на экстренные службы.

Как уточняется, самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной аварийной посадки Airbus A330 стал отказ одного из двигателей.

До этого самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне.

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