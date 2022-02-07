Самолет Москва – Горно-Алтайск сел в Омске из-за запаха горелой проводки

07:18
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Об этом со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта сообщает ТАСС.
"Сегодня утром в процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета. Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда", – говорится в сообщении.
Лайнер зарулил на стоянку, в настоящий момент его осматривают технические службы. Пассажиры полетят в Горно-Алтайск на другом самолете.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Братск, сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за болезни пассажира. Его сняли с рейса и госпитализировали.
До этого самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира. В полете мужчине 1954 года рождения стало плохо. Смерть зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: