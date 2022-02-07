Самолет Москва – Горно-Алтайск сел в Омске из-за запаха горелой проводки

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Об этом со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта сообщает ТАСС.

"Сегодня утром в процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета. Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда", – говорится в сообщении.

Лайнер зарулил на стоянку, в настоящий момент его осматривают технические службы. Пассажиры полетят в Горно-Алтайск на другом самолете.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Братск, сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за болезни пассажира. Его сняли с рейса и госпитализировали.

До этого самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира. В полете мужчине 1954 года рождения стало плохо. Смерть зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.