Летевший на Камчатку самолет сел в Нижневартовске из-за болезни пассажира

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Петропавловск-Камчатский совершил посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
"К сведению пассажиров, вылет рейса SU 1730 в Петропавловск-Камчатский <...> задерживается. <...> Основание задержки: решение авиакомпании по болезни пассажира", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира 1954 года рождения. Смерть мужчины зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.
До этого на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Самару, погиб пассажир. Самолет сел в Каире, где врачи констатировали его смерть. В авиакомпании S7 сообщили, что мужчина покончил с собой. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.
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