Авиакомпания S7 подтвердила информацию о суициде на рейсе из Шарм-эш-Шейха

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Фото: depositphotos/mike_kiev
Пассажир, скончавшийся на борту самолета Шарм-эш-Шейх – Самара, по всем имеющимся данным, покончил с собой в туалете лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
"22 ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх – Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна", – сказали в S7.
Командир принял решение совершить экстренную посадку в Каире. В самолете присутствовали три врача, в том числе реаниматолог, которые провели все возможные реанимационные действия до посадки, однако местные врачи зафиксировали смерть мужчины.
"По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 05:09 (06:09 по московскому времени)", – добавили в компании.
23 ноября стало известно, что на борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Самару, погиб пассажир. Самолет сел в Каире, где врачи уже констатировали его смерть. В ряде СМИ сообщалось, что мужчина покончил с собой. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.
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