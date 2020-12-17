Пассажир рейса Москва – Пермь умер после посадки

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После посадки самолета рейса Москва – Пермь в аэропорту прибытия умер пассажир, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Перми.

"Пассажир почувствовал себя плохо в аэропорту Большое Савино. До прибытия бригады медиков ему была оказана первая помощь членами экипажа. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.

Ранее Boeing 737 из столичного аэропорта Домодедово аварийно приземлился в Пулково. Во время полета была обнаружена неисправность аэронавигационного оборудования. Отмечается, что все службы аэропорта подготовились к встрече воздушного судна.