Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково

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Boeing 737 из столичного аэропорта Домодедово аварийно приземлился в Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Воздушные ворота Северной столицы".

Во время полета была обнаружена технеисправность аэронавигационного оборудования. Отмечается, что все службы аэропорта подготовились к встрече воздушного судна.

В 20:03 Boeing 737 с 69 пассажирами на борту успешно сел в аэропорту Санкт-Петербурга. Сейчас Пулково продолжает работу в штатном режиме.

Ранее московский аэропорт Домодедово провел плановые комплексные учения государственных и аэропортовых служб по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.