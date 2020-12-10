Пассажир скончался на борту самолета Омск – Москва

Фото: depositphotos/Chalabala

Один из пассажиров скончался на борту самолета авиакомпании "Сибирь", следовавшего из Омска в Москву, сообщает РИА Новости.

Рейс S7-2564 экстренно приземлился в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, где воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира.

Всего в самолете находились 159 пассажиров, в том числе 34 несовершеннолетних. С ними работают представители авиаперевозчика. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту хищения имущества на сумму более 1 миллиона рублей из самолета Ил-80 в Таганроге. Кражу обнаружили сотрудники авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, где самолет проходил техобслуживание и плановую модернизацию.