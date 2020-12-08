Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:23

Умер летчик-испытатель Чак Йегер, первым преодолевший звуковой барьер

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Wilfredo Lee/АР

В США умер летчик-испытатель ВВС Чак Йегер, сообщает "Мир 24". Йегер – первый человек, который преодолел звуковой барьер.

Генералу было 97 лет. О его смерти сообщила его жена – актриса Виктория Скотт Д'Анджело.

Чак Йегер родился 13 февраля 1923 года в Западной Вирджинии. В годы войны он летал на одноместном истребителе дальнего радиуса действия North American P-51 Mustang.

Хотя он успешно поражал самолеты противника, известность ему принес уже послевоенный полет. 14 октября 1947 года Йегер за штурвалом самолета Bell X-1 на высоте 12 200 метров развил скорость 1,04 Маха, что эквивалентно 1 066 километрам в час. 12 декабря 1953 года он превзошел свой же рекорд, развив скорость 2 655 километров в час на высоте 21 380 метров.

В последний раз генерал ВВС пилотировал самолет в 1997 году – на 50-ю годовщину своего знаменитого полета.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать