Умер летчик-испытатель Чак Йегер, первым преодолевший звуковой барьер

Фото: ТАСС/Wilfredo Lee/АР

В США умер летчик-испытатель ВВС Чак Йегер, сообщает "Мир 24". Йегер – первый человек, который преодолел звуковой барьер.

Генералу было 97 лет. О его смерти сообщила его жена – актриса Виктория Скотт Д'Анджело.

Чак Йегер родился 13 февраля 1923 года в Западной Вирджинии. В годы войны он летал на одноместном истребителе дальнего радиуса действия North American P-51 Mustang.

Хотя он успешно поражал самолеты противника, известность ему принес уже послевоенный полет. 14 октября 1947 года Йегер за штурвалом самолета Bell X-1 на высоте 12 200 метров развил скорость 1,04 Маха, что эквивалентно 1 066 километрам в час. 12 декабря 1953 года он превзошел свой же рекорд, развив скорость 2 655 километров в час на высоте 21 380 метров.

В последний раз генерал ВВС пилотировал самолет в 1997 году – на 50-ю годовщину своего знаменитого полета.