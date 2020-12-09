Полиция расследует кражу из самолета Ил-80 в Таганроге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено по факту хищения имущества на сумму более 1 миллиона рублей из самолета Ил-80 в Таганроге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Заявление в полицию поступило от руководства одного из предприятий города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Таганроге на аэродроме Южный обокрали военный самолет Ил-80, прозванный "самолетом Cудного дня" – он предназначен для управления войсками в случае ядерной войны.

Кражу обнаружили сотрудники авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, где самолет проходил техобслуживание и плановую модернизацию.

Из самолета пропала дорогая радиоаппаратура, около 40 приборов. На грузовом люке обнаружили следы от лома, а в самом отсеке – отпечатки пальцев и следы обуви.