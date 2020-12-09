Неизвестный украл технику Apple на 700 тысяч рублей из магазина в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный украл из магазина в центре столицы технику Apple, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение о краже в салоне связи на Мясницкой улице поступило в полицию 8 декабря. Похищены четыре iPhone XR, iPhone SE, два iPhone 12, пять iPhone 11 и две пары наушников Apple.

Общая сумма ущерба составила 717 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.

На прошлой неделе в центре столицы были похищены восемь ноутбуков Apple на общую сумму 520 тысяч рублей. Ноутбуки MacBook Pro вынесли из организации на улице Покровке. Возбуждено уголовное дело.