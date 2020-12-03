В центре столицы похитили восемь ноутбуков Apple

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В центре столицы были похищены восемь ноутбуков Apple, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"Неизвестный похитил восемь ноутбуков MacBook Pro на общую сумму 520 тысяч рублей из организации на улице Покровка. Возбуждено уголовное дело", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одинцове местный житель подозревается в ограблении курьера. Сумму похищенного оценили в 200 тысяч рублей. Злоумышленника удалось найти и задержать. Возбуждено уголовное дело.