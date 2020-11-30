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Москва 24

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Происшествия

14:20

В Тверской области поймали злоумышленницу благодаря медицинской маске

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция смогла установить личность злоумышленницы, обокравшей пенсионерку в Тверской области, благодаря микрочастицам на медицинской маске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, в полицию Конаковского района обратилась 83-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что неизвестные похитили у нее 300 тысяч рублей, пока она вышла на приусадебный участок.

"Экспертами-криминалистами на месте происшествия были изъяты микрочастицы, а также медицинская маска. По результатам экспертизы удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника", – рассказала Волк.

Представитель МВД России уточнила, что речь идет о ранее судимой неработающей жительнице Твери. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище"). На данный момент злоумышленница находится под арестом.

В Москве ранее была задержана женщина, которая под видом соцработницы украла почти 150 тысяч рублей у пенсионеров. 42-летняя приезжая ограбила двух пожилых москвичек в возрасте 79 и 82 лет.

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