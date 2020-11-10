Неизвестный похитил 3,4 млн рублей из мешка в квартире пенсионера

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Неизвестный украл 3,4 миллиона рублей, которые хранились в мешке в платяном шкафу у столичного пенсионера. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, последний раз мужчина видел эти деньги 4–5 ноября.

"Одинокий 70-летний пенсионер рассказал полиции, что недавно был выписан из больницы, поэтому ему тяжело было следить за хозяйством, поэтому он обращался за помощью к двум соседям, имеющим временную регистрацию в доме. Также его длительное время посещает соцработница Зоя. Кроме того, накануне он вызывал мастера для ремонта кондиционера", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что потерпевший подозревает, что в его квартиру на улице Новолесной попали при помощи отмычки.

Ранее из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы злоумышленник похитил 20 тысяч долларов и 500 тысяч рублей.

Также сообщалось о неизвестных, которые украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".