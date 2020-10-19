Двух москвичей задержали за кражу антиквариата из квартиры в районе Арбат

Фото: ГУ МВД по Москве

Неизвестные украли антикварные изделия на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России Владимир Васенин.

В полицию обратился 39-летний житель Подмосковья с заявлением о проникновении в квартиру, расположенной в Большом Николопесковском переулке, неизвестных лиц и краже в особо крупном размере. Как выяснилось позднее, злоумышленники проникли в квартиру через окно.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были оперативно задержаны. Ими оказались жители Москвы в возрасте 44 и 46 лет. Похищенные изделия были изъяты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы злоумышленник похитил 20 тысяч долларов и 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

