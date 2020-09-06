Более миллиона рублей похитили с банкового счета столичного пенсионера

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Неизвестный украл со счета пенсионера в Москве крупную сумму денег, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился пенсионер. По его словам, неизвестный неустановленным способом снял с его счета 1 миллион 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее в центре столицы неизвестные с оружием отобрали в подземном переходе у мужчин две бутылки водки.

