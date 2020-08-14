Супружескую пару задержали за кражу денег у соседей и поджог их квартиры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали супружескую пару, которая подозревается в краже и поджоге, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В отдел полиции обратился 36-летний мужчина, который рассказал, что в его квартире случился пожар, о котором ему сообщили соседи. После того как огонь был потушен, он обнаружил пропажу крупной суммы денег и ювелирных изделий на общую сумму порядка 660 тысяч рублей. В ходе розыска оперативники задержали 34-летнего приезжего и его 38-летнюю супругу, проживающих в Подмосковье.

"Выяснилось, что у подозреваемой были доверительные отношения с потерпевшим, так как ранее она снимала по соседству квартиру. После переезда она часто останавливалась в гостях у заявителя. В один из визитов она увидела в квартире крупную сумму денег и договорилась с супругом о краже. Злоумышленник проник в квартиру потерпевшего с помощью ключей, которые ему дала родственница, и похитил денежные средства и украшения", – рассказали в пресс-службе.

Также задержанный признался, что поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело о краже. По факту поджога проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в подмосковной Дубне полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля. Как сообщается, мужчина разбил боковое стекло машины, затем облил бензином сиденье и салон, после чего поджег автомобиль с помощью самодельного факела и скрылся.