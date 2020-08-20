Таксист ограбил клиента в центре Москвы

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Полиция проверяет информацию об ограблении пассажира водителем такси в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранителей, грабеж произошел у заправки на Скотопрогонной улице, владении 2, строении 1. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что, находясь в качестве пассажира в автомобиле такси, достал из кармана деньги, чтобы расплатиться за поездку. В этот момент водитель выхватил из его рук все имеющиеся деньги и вытолкнул его из машины.

Установлено, что автомобиль принадлежит мужчине 1974 года рождения.

Ранее неизвестные с оружием отобрали в подземном переходе у мужчин две бутылки водки. Сообщение о разбое на улице Серафимовича поступило в полицию вечером 16 августа.