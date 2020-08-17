Неизвестные отобрали у мужчин две бутылки водки в переходе в центре Москвы

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В подземном переходе в центре столицы неизвестные с оружием отобрали у мужчин две бутылки водки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, сообщение о разбое на улице Серафимовича поступило в полицию вечером 16 августа.

"Оперативники выяснили, что в подземном переходе двое неизвестных потребовали от гражданина 1989 года рождения и его знакомого прекратить распивать спиртное. После этого незнакомцы, угрожая похожим на пистолет предметом, открыто похитили у мужчин две бутылки водки и скрылись", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мужчина в ТиНАО похитил у заснувшего знакомого автомобиль и телефоны. В результате следственных мероприятий был задержан 39-летний житель Московской области.