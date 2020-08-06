Мужчину задержали за кражу 500 тыс рублей из машины в Москве

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже денег из машины в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал о краже кошелька из его автомобиля на Пятницком шоссе. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В ходе следственных мероприятий был задержан 41-летний приезжий мужчина. Он рассказал, что заметил машину с приоткрытой задней дверью, после чего забрался в нее и похитил кошелек.

С места происшествия подозреваемый скрылся. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.

Ранее сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемых в разбое. Злоумышленники похитили у мужчины мобильный телефон и банковскую карту. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались 26-летний и 29-летний приезжие. Их задержали на улице Маршала Савицкого. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Украденные предметы возвращены владельцу.

