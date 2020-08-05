Мужчина в столице забыл на самокате барсетку с 1,3 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в столице оставил на ручке прокатного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллиона рублей. Обнаружив пропажу, он попытался найти сумку, но ее уже не было, приводит РИА Новости заявление ГУМВД по городу.

В правоохранительные органы обратился 23-летний мужчина, заявивший о краже. По его словам, деньги были накоплены за пять лет. Они предназначались на покупку автомобиля. 4 августа он решил покататься на самокатах с другом, деньги были при себе.

"Молодые люди поставили самокаты на стоянке для самокатов", – уточнили в пресс-службе ведомства. В результате заявитель оставил сумку с деньгами на ручке самоката, вспомнив о ней по пути домой. Вернувшись на стоянку, денег там уже не было.

Ранее на севере Москвы неизвестные похитили из машины сумку с деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж в крупном размере".