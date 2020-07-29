На севере Москвы неизвестные похитили из машины сумку с деньгами

09:38
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В Москве на Ленинградском проспекте неизвестные похитили из автомобиля сумку с деньгами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в правоохранительных органах, сообщение о грабеже поступило от неработающего гражданина 1961 года рождения.
"Двое неизвестных в медицинских масках открыто похитили с пассажирского сидения Mercedes Smart сумку, в которой находились 200 тысяч рублей, 5,4 тысячи долларов США и документы на автомобиль", – сообщили полицейские.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж в крупном размере".
Ранее мужчина в Москве под предлогом инвестирования выманил у знакомого 17,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Подмосковья.
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