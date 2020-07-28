Мужчина в Москве под предлогом инвестирования выманил у знакомого 17,5 млн рублей

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Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на сумму около 17,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В оперативные службы обратился 28-летний мужчина, которые сообщил о выманивании у него денег знакомым под предлогом выгодного инвестирования. По его словам, после получения денежных средств приятель исчез.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Подмосковья. Оказалось, что молодой человек ввел своего знакомого в заблуждение, воспользовавшись его доверием.

Полученные деньги злоумышленник потратил на свои нужды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что с банковского счета пенсионера в столице украли более 500 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что неизвестный представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денежных средств.