Мужчина в Москве под предлогом инвестирования выманил у знакомого 17,5 млн рублей

11:39
Фото: depositphotos/LUNNO
Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на сумму около 17,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В оперативные службы обратился 28-летний мужчина, которые сообщил о выманивании у него денег знакомым под предлогом выгодного инвестирования. По его словам, после получения денежных средств приятель исчез.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Подмосковья. Оказалось, что молодой человек ввел своего знакомого в заблуждение, воспользовавшись его доверием.
Полученные деньги злоумышленник потратил на свои нужды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что с банковского счета пенсионера в столице украли более 500 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что неизвестный представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денежных средств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: