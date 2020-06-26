Несостоявшийся жених выманил у жительницы Тулы больше миллиона рублей

18:35
Фото: depositphotos/LUNNO
Жительница Тульской области перечислила больше миллиона рублей мужчине из Африки, пообещавшему жениться на ней, сообщает "Газета.ру".
Мужчина познакомился с 46-летней женщиной в интернете. При общении он представился ей иностранным военным, сообщив, что проходит службу в Афганистане.
Мужчина позднее сообщил, что скоро собирается демобилизоваться и предложил женщине пожениться. Он попросил ее помочь ему переправить накопленные за годы службы деньги в Россию.
Женщина, получив инструкции по переводу денег, взяла кредит в банке и совершила три платежа, сумма которых превышает миллион рублей. После этого "жених" не выходил на связь, пострадавшая обратилась в полицию.
Полицейские уже установили личность злоумышленника и задержали его в Туле. Как выяснилось, мужчина не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.
Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность задержанного к аналогичным аферам.
Ранее в столице обокрали пожилого жителя Санкт-Петербурга. Из Mercedes-Benz GLS, принадлежащего мужчине, украли сумку, в которой находилось более миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: