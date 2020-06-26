Несостоявшийся жених выманил у жительницы Тулы больше миллиона рублей

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Жительница Тульской области перечислила больше миллиона рублей мужчине из Африки, пообещавшему жениться на ней, сообщает "Газета.ру".

Мужчина познакомился с 46-летней женщиной в интернете. При общении он представился ей иностранным военным, сообщив, что проходит службу в Афганистане.

Мужчина позднее сообщил, что скоро собирается демобилизоваться и предложил женщине пожениться. Он попросил ее помочь ему переправить накопленные за годы службы деньги в Россию.

Женщина, получив инструкции по переводу денег, взяла кредит в банке и совершила три платежа, сумма которых превышает миллион рублей. После этого "жених" не выходил на связь, пострадавшая обратилась в полицию.

Полицейские уже установили личность злоумышленника и задержали его в Туле. Как выяснилось, мужчина не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность задержанного к аналогичным аферам.

Ранее в столице обокрали пожилого жителя Санкт-Петербурга. Из Mercedes-Benz GLS, принадлежащего мужчине, украли сумку, в которой находилось более миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

