Миллион рублей украли из машины пенсионера в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице обокрали пожилого жителя Санкт-Петербурга, сообщает "Вечерняя Москва".

Из Mercedes-Benz GLS, принадлежащего мужчине, украли сумку, в которой находилось более миллиона рублей. Пенсионер обратился в полицию 14 июня. По его словам, автомобиль был припаркован в Гагаринском переулке.

Злоумышленник скрылся. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково неизвестный мужчина с ножом ограбил водителя. Инцидент произошел в проезде Дежнева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

