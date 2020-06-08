Мужчина с ножом ограбил водителя в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция расследует дело о разбойном нападении на водителя, совершенном неизвестным на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в проезде Дежнева в столице.

"Прибывшие на место полицейские выяснили, что у дома по указанному адресу, со стороны проезжей части, неизвестный, угрожая канцелярским ножом водителю 1989 года рождения, отобрал у него телефон, личные документы и кошелек с 5 тысячами рублей", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленнику удалось скрыться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.

В конце мая неизвестные с оружием похитили у мужчины вещи с деньгами в одном из отелей в центре Москвы. Пострадавшему угрожали предметом, похожим на пистолет, и украли у него российскую и иностранную валюту.

