Неизвестные с оружием ограбили постояльца столичного отеля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные с оружием похитили у мужчины вещи с деньгами в одном из отелей в центре столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по городу, злоумышленники вошли к постояльцу в номер. Затем, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили у него личные вещи и порядка тысячи долларов, а также рубли.

Устанавливается полный причиненный материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции в Подмосковье ранее задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж.