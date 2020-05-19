В Подмосковье задержали подозреваемого в серии квартирных краж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Как сообщает портал "МВД Медиа", злоумышленник заходил в подъезды домов и искал квартиры с незапертыми дверями.

Затем он проникал в помещения, откуда похищал деньги, банковские карты и другие вещи, лежавшие рядом с входом. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали 23-летнего уроженца Рязанской области.

В полиции полагают, что злоумышленник причастен к совершению девяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Сотрудники Росгвардии ранее задержали подозреваемого в совершении кражи из аптеки на северо-востоке столицы. 25-летний уроженец Омска разбил дверь одного из аптечных пунктов, проник внутрь помещения и похитил из кассы 40 тысяч рублей.