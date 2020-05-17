В Москве вооруженная компания похитила у бездомного деньги и телефон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве злоумышленники напали на бездомного. У него отобрали деньги, сотовый телефон и беспроводные наушники, передает ТАСС.

"За гаражами четверо неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитили 17 тысяч 400 рублей, телефон сотовой связи с беспроводными наушниками и скрылись", – рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что общий материальный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось о том, что двое злоумышленников избили и ограбили прохожего в центре Москвы. 30-летний москвич заявил, что на 1-й Тверской-Ямской улице к нему подошли неизвестные и потребовали денег на алкоголь. Мужчина передал им деньги, после чего злоумышленники на него напали.