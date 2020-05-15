Двое злоумышленников избили и ограбили мужчину в центре Москвы

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Полицейские задержали двоих приезжих по подозрению в избиении москвича в центре столицы и похищении у него денег и мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

30-летний москвич заявил, что на 1-й Тверской-Ямской улице к нему подошли неизвестные и потребовали денег на алкоголь. Мужчина передал им деньги, а затем злоумышленники избили и ограбили его, считает следствие.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы на Ленинградском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний уроженец ближнего зарубежья и 33-летний приезжий из одного из регионов России. Похищенным имуществом и деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению", – сообщили в столичном ГУ МВД.

Подозреваемые в совершении преступления арестованы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Раменском районе Подмосковья. Трое неизвестных избили мужчину, а затем похитили у него 241 тысячу рублей.

