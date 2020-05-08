Молодого человека задержали за вооруженный налет на магазин в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полицейские задержали молодого человека, который подозревается в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

По его словам, заявительница рассказала, что все произошло в продуктовом магазине в Большом Тишинском переулке. Продавщица сообщила, что неизвестный в маске, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги из кассы. Женщина отдала налетчику более 20 тысяч рублей, после чего неизвестный скрылся.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Калининградской области задержали 21-летнего подозреваемого", – сообщил Васенин.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, он арестован.

Ранее в Петровско-Разумовском проезде двое неизвестных напали на прохожих ради наживы. Полиция задержала подозреваемых в возрасте 20 лет и 31 года. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о разбое.