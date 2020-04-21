Двоих человек задержали за нападение на прохожих на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных напали на прохожих на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию поступило обращение от женщины о нападении у подъезда дома в Петровско-Разумовском проезде. Собеседник агентства рассказал, что неизвестные ради наживы напали на двоих прохожих, после чего немедленно скрылись с места происшествия.

В ходе следственных мероприятий были задержаны два подозреваемых в возрасте 20 лет и 31 года. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Фигуранты заключены под стражу.

Ранее пассажир такси ограбил водителя, угрожая ему пистолетом. Инцидент произошел в ночь на субботу на Ярославском шоссе на северо-востоке столицы.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник похитил у водителя 18 тысяч 700 рублей, после чего скрылся.

