Пассажир такси под угрозой пистолетом ограбил водителя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве пассажир такси ограбил водителя, угрожая ему пистолетом. Инцидент произошел в ночь на субботу на Ярославском шоссе на северо-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Таксист незамедлительно обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник похитил у водителя 18 тысяч 700 рублей, после чего скрылся.

В настоящее время по данному факту полиция возбудила уголовное дело о разбое.

Ранее двоих приезжих задержали по подозрению в нападении на таксиста в Москве. Известно, что нападавшие несколько раз ударили 53-летнего мужчину предметом, схожим с ножом, похитили деньги и скрылись. Скорая забрала пострадавшего с Павелецкой площади.