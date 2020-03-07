В Москве задержали таксиста, не вернувшего пенсионерке сумку с драгоценностями

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В Москве полицейские задержали водителя такси, который после поездки не вернул пассажирке сумку с драгоценностями и мобильным телефоном.

С заявлением в полицию обратилась 73-летняя жительница столицы. Она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу сумки.

"Пенсионерка возвращалась домой на такси, и все ее вещи водитель автомашины погрузил в багажник, а, доехав до указанного адреса, таксист не вернул пассажирке одну из сумок", – сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время таксиста удалось задержать. Им оказался 55-летний приезжий. Часть похищенного правоохранителям удалось изъять. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось о том, что уборщица украла фотоаппарат у пассажира во Внуково. Отмечалось, что 28-летняя жительница Москвы оставила технику без присмотра в зале ожидания. Когда девушка вернулась за устройством, на месте его уже не оказалось.