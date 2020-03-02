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Москва 24

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Происшествия

07:52

Таксист скрылся со спящим ребенком, высадив родителей в Мытищах

происшествия транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали розыск водителя такси, который увез спящего ребенка, высадив родителей в Мытищах. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что таксист подвозил пассажиров из центра столицы.

"Водитель такси подвез пассажиров с улицы Ильинки в Мытищи, высадил их и уехал со спящим ребенком в неизвестном направлении", – сообщил источник.

Сейчас полицейские продолжают поиск водителя такси. Детали происшествия уточняются.

Ранее в Москве таксист украл с банковской карты клиента почти 500 тысяч рублей. Сообщалось, что злоумышленник подсмотрел ПИН-код у банкомата, когда потерпевший снимал деньги.

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