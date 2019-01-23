Москвичка избила таксиста и угнала его машину с пассажиркой

Столичный таксист оказался в НИИ имени Склифосовского после того, как его избила девушка на Садовом кольце. Бросив 52-летнего шофера на дорогу, она угнала его машину с пассажиркой и с нарушением правил доехала до своего дома, сообщает телеканал Москва 24.

По улицам угонщица летела на большой скорости. В одном автомобиле с ней оказалась клиентка, которая изначально заказывала такси. Позже ее высадили в районе станции метро "Войковская".

В итоге полицейские нашли дебоширку в ее квартире на Ленинградском проспекте. Она добралась до дома без происшествий, оставив похищенную машину во дворе. Против нее заведено уголовное дело.