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Москва 24

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Происшествия

19 февраля, 17:49

В Москве таксист украл с банковской карты клиента почти 500 тыс рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице таксист украл с банковской карты клиента около 500 тысяч рублей, подсмотрев ПИН-код у банкомата, когда потерпевший снимал деньги, чтобы заплатить за поездку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Как уточняется, в полицию обратился житель Подмосковья. Он рассказал, что неизвестный украл с его карты 490 тысяч рублей.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Болотниковской улице. Им оказался 40-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему усмотрению", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе рассказали, что потерпевший ехал домой на частном такси, во время поездки он попросил водителя остановиться у банкомата, чтобы снять деньги. Во время снятия наличных водитель подсмотрел ПИН-код, а затем украл карту.

"В другом банкомате злоумышленник снял с нее денежные средства, после чего незаметно вернул пассажиру карту и высадил его", – сказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кирове пьяная женщина угнала автомобиль таксиста, который предложил довезти ее до дома. Инцидент произошел на Солнечной улице. Женщина воспользовалась такси, чтобы добраться до дома, но таксисту сказала, что у нее нет наличных, а ПИН-код от банковской карты забыла.

Водитель согласился ее везти с условием, что заправится за ее счет, поскольку бесконтактная оплата по карте работала.

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