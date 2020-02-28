Уборщица украла фотоаппарат у пассажира во Внуково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейским удалось раскрыть кражу фотоаппарата в столичном аэропорту Внуково. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По информации ведомства, 28-летняя жительница Москвы оставила фотоаппарат без присмотра в зале ожидания. Когда девушка вернулась за устройством, на месте его уже не оказалось.
Сотрудникам полиции пришлось осмотреть записи с камер видеонаблюдения. С их помощью был определен преступник.
"Злоумышленницей оказалась работница клинигновой компании, которая при осуществлении своих обязанностей по уборке помещений обнаружила бесхозную вещь и решила оставить ее себе", – сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что подозреваемая полностью признала свою вину. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже, который пытался сбежать по простыням. Мужчину с травмами после падения доставили в больницу.