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Москва 24

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Происшествия

03:48

Уборщица украла фотоаппарат у пассажира во Внуково

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейским удалось раскрыть кражу фотоаппарата в столичном аэропорту Внуково. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По информации ведомства, 28-летняя жительница Москвы оставила фотоаппарат без присмотра в зале ожидания. Когда девушка вернулась за устройством, на месте его уже не оказалось.

Сотрудникам полиции пришлось осмотреть записи с камер видеонаблюдения. С их помощью был определен преступник.

"Злоумышленницей оказалась работница клинигновой компании, которая при осуществлении своих обязанностей по уборке помещений обнаружила бесхозную вещь и решила оставить ее себе", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемая полностью признала свою вину. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже, который пытался сбежать по простыням. Мужчину с травмами после падения доставили в больницу.

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