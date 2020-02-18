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Происшествия

18 февраля, 19:11

Сотрудник столичной фирмы продал прицеп и не вышел на работу

происшествия

Фото: depositphotos/LUNNO

На западе столицы задержали подозреваемого в присвоении денежных средств организации, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию обратился 52-летний гендиректор компании, занимающейся продажей дорожно-строительной техники. Он рассказал, что при проверке выяснилось, что в кассу организации не поступили средства от продажи полуприцепа-рефриджератора.

Материальный ущерб составил более 760 тысяч рублей. По подозрению в присвоении денег задержан 42-летний ранее судимый приезжий мужчина.

Как полагает следствие, злоумышленник, работая в организации, продал полуприцеп-рефрижератор, а деньги присвоил себе, после чего на работу не вышел.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Подозреваемый взят под стражу.

Ранее в Павловском Посаде полиция задержала подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Им оказался 24-летний житель Балашихи. Злоумышленник предлагал приобрести у него кухонные наборы и комплекты постельного белья.

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