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Москва 24

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Происшествия

12 февраля, 22:31

Мужчина украл телефон у клиента букмекерской конторы в центре Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина украл мобильный телефон у клиента букмекерской конторы в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД РФ Татьяну Дугину.

В полицию обратился 29-летний житель Подмосковья, который сообщил, что в одной из букмекерской конторы неизвестный украл у него мобильный телефон, после того, как попросил позвонить.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего приезжего мужчину. Известно, что похищенный телефон подозреваемый успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве неизвестные в масках напали на водителя грузовика и похитили более 20 тонн сливочного масла на 7 миллионов рублей. Грабители пригрозили водителю пистолетом и увезли его далеко от грузовика. Когда мужчина вернулся на место происшествия, то не обнаружил своего товара.

В январе из дома на Сретенском бульваре украли подъездную дверь, которая является объектом культурного наследия. Причиненный ущерб может достигать 300 тысяч рублей.

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