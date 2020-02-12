Мужчина украл телефон у клиента букмекерской конторы в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина украл мобильный телефон у клиента букмекерской конторы в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД РФ Татьяну Дугину.

В полицию обратился 29-летний житель Подмосковья, который сообщил, что в одной из букмекерской конторы неизвестный украл у него мобильный телефон, после того, как попросил позвонить.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего приезжего мужчину. Известно, что похищенный телефон подозреваемый успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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