Неизвестные напали на водителя фуры в Москве и украли 20 тонн масла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве неизвестные напали на водителя грузовика и похитили более 20 тонн сливочного масла на 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на Ярославском шоссе в ночь на пятницу. Неизвестные в масках пригрозили водителю пистолетом и увезли его далеко от грузовика. Когда мужчина вернулся на место происшествия, то не обнаружил своего товара. Общая сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

В настоящее время полиция устанавливает личности грабителей и проводит мероприятия по их розыску.

Ранее игрушки и хозяйственные товары украли из "Газели" в столичном районе Зюзино. Инцидент произошел на Большой Юшуньской улице. Неизвестный взломал двери кузова, проник в "Газель" и похитил оттуда игрушки, хозяйственные товары и бижутерию. Общий материальный ущерб составил 4,4 миллиона рублей.

