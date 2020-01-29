Клиента московского фитнес-клуба задержали за кражи из раздевалки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемого в кражах в одном из фитнес-клубов столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Московский" задержали 27-летнего приезжего, подозреваемого в кражах денежных средств у посетителей столичного фитнес клуба", – заявили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

Ранее в полицию обратился 26-летний москвич. Мужчина заявил, что из его шкафчика для одежды похитили 25 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали в тот же день. При себе у злоумышленника был предмет, похожий на нож, и отвертка.

Полицейские также убедились в причастности мужчины к двум другим похожим инцидентам. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

Ранее сообщалось, что в центре Москвы украли сумку, в которой находилось более 3 миллионов рублей. Потерпевший, работающий кладовщиком, обратился в полицию. На данный момент, личность вора устанавливается.

