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Происшествия

13:27

У ведущего "Пятницы" похитили более 200 тысяч рублей

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция проводит проверку по факту кражи денег у ведущего телеканала "Пятница". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

По словам пострадавшего, ему позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сказала, что банковский счет журналиста уязвим для мошенников. Затем она получила доступ к push-уведомлениям с кодами подтверждения операций, после чего похитила более 200 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян. Злоумышленники получают доступ к номерам карточек, например, посредством утечки данных в интернете.

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