В столице задержали подозреваемых в хищении 91 млн рублей

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Московские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищении 91 миллиона рублей у фирмы под видом получения займа, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ведется следствие", – сказал собеседник агентства.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее неизвестные ограбили квартиру на северо-западе Москвы. Из нее украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Злоумышленник забрал 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения и документы с ключами от автомобиля Мерседес Е200. Общий ущерб составил 7,17 миллиона рублей.