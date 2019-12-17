Магазин ножей обокрали на 7,7 миллиона рублей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На западе Москвы злоумышленники обокрали магазин ножей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Инцидент произошел 13 декабря на улице Удальцова, однако информация о краже поступила в полицию лишь спустя три дня.

Выяснилось, что неизвестные путем отжатия оконной рамы проник в магазин импортных ножей, взломал сейф и выкрал оттуда 7 миллионов 718 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность подозреваемого пока установить не удалось.

Ранее неизвестные украли из квартиры в столице коллекцию монет и 500 тысяч рублей. Четверо в масках проникли в жилое помещение и стали угрожать насилием хозяевам.