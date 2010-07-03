Квартиру москвича обокрали на 1,1 млн рублей во время застолья

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Москвича обокрали во время застолья в его квартире, сообщает Агентство "Москва". Следствие возбудило уголовное дело по статье "Кража".

В правоохранительные органы обратился 49-летний москвич. По его словам, из его квартиры в Коломенском проезде украли мобильный телефон, а с его счетов и банковской карты сняли денежные средства. Материальный ущерб составил более 1,1 миллиона рублей.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемых – 29-летнего жителя Подмосковья и 34-летнюю москвичку. Полиция установила, что, находясь в гостях у потерпевшего, злоумышленники воспользовалась тем, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Они похитили его телефон и банковскую карту. С помощью мобильного приложения, установленного в смартфоне потерпевшего, они перевели деньги с его счетов на свои.

Ранее сообщалось, что число преступлений перед Новым годом традиционно увеличивается. В канун новогодних праздников отмечается рост краж из квартир, банкоматов и терминалов оплаты, а также фиксируется всплеск разбойных нападений и грабежей. В ведомстве подчеркнули, что инкассаторам, сотрудникам почтовых отделений, а также охранникам в ювелирных магазинах следует быть особо внимательными.