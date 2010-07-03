В МВД рассказали о росте числа преступлений в канун Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число преступлений перед Новым годом традиционно увеличивается. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел России, сообщает портал News.ru.

В канун новогодних праздников отмечается рост краж из квартир, банкоматов и терминалов оплаты, а также фиксируется всплеск разбойных нападений и грабежей. В ведомстве подчеркнули, что инкассаторам, сотрудникам почтовых отделений, а также охранникам в ювелирных магазинах следует быть особо внимательными.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Полицейские смогут применять их на объектах транспортной инфраструктуры в случае нападения на эти объекты, а также во время задержания лиц, совершивших преступления.