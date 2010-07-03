В Госдуму внесен законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По мнению авторов инициативы, подобная мера позволит устранить пробел в правовом регулировании деятельности сотрудников Росгвардии. В настоящее время "граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный представитель власти", отмечают депутаты.

Ранее в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам согласно закону "О войсках национальной гвардии".

В то же время сотрудникам все-таки рекомендуется представляться, чтобы предотвращать конфликты. Это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или правонарушение.

Росгвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если у них нет оснований считать того или иного человека подозреваемым, то бойцы могут просто предложить ему добровольно предъявить вещи. Также они имеют право с согласия человека просмотреть его телефон и изучить файлы в телефоне.

