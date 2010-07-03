Полиция получила право объявлять россиянам предостережения

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Полицию наделили правом объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Документ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Предостережения могут касаться как недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, так и недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Порядок и форму объявления предостережения, а также перечень категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, определят в МВД.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину.